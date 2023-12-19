Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки БПЛА

Брянский губернатор Богомаз: украинский дрон был уничтожен системой ПВО

Попытавшийся атаковать территорию России украинский дрон был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этих подробностях попытки атаки в своем Telegram-канале написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам Богомаза, уничтоженный дрон относился к категории беспилотников самолетного типа.

Также губернатор уточнил, что при попытке атаки не было ни пострадавших, ни разрушений.

О попытке атаки стало известно утром 19 декабря. По сообщению Министерства обороны, дрон был сбит около 9:20 по московскому времени.

Ранее, 7 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотный летательный аппарат на территории Воронежской области.