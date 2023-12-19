Украинский дрон сбили в российском регионе
Минобороны РФ: украинский дрон был уничтожен в небе над Брянской областью
Украинский дрон был уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщение приводится в официальном Telegram-канале ведомства.
Минобороны сообщило, что с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Украина пыталась совершить террористическую атаку в одном из российских регионов.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при уничтожении дрона не было ни пострадавших, ни разрушений.
Ранее, 7 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотный летательный аппарат на территории Воронежской области.