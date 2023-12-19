Еще один украинский беспилотник сбит в небе над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 10:00, уточнили в министерстве.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет. Он поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

Беспилотник стал вторым, сбитым над территорией региона за час. 19 декабря военное ведомство сообщало еще об одной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион. Это произошло около 9:20 мск.