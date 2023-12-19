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12:56, 19 декабря 2023Мир

Американская ЧВК начнет работу в ЦАР

RFI: американская ЧВК Banсroft начнет работу в ЦАР

Фото: Reuters

Американская частная военная компания (ЧВК) Banсroft начнет работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) по приглашению правительства страны. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Как указали источники RFI в структурах безопасности ЦАР, сотрудники Banсroft уже находятся в столице городе Банги, в окрестностях которого ищут подходящую локацию для «размещения оборудования, в частности беспилотников». Отмечается, что Banсroft займется обучением Вооруженных сил ЦАР, а также защитой ее горнодобывающей инфраструктуры.

В июле стало известно, что в Банги в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер». Инструкторы ЧВК помогали местным военным и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума, на котором должен был решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

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      Глеб Бажуткин
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