Американская ЧВК начнет работу в ЦАР

RFI: американская ЧВК Banсroft начнет работу в ЦАР

Американская частная военная компания (ЧВК) Banсroft начнет работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) по приглашению правительства страны. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Как указали источники RFI в структурах безопасности ЦАР, сотрудники Banсroft уже находятся в столице городе Банги, в окрестностях которого ищут подходящую локацию для «размещения оборудования, в частности беспилотников». Отмечается, что Banсroft займется обучением Вооруженных сил ЦАР, а также защитой ее горнодобывающей инфраструктуры.

В июле стало известно, что в Банги в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер». Инструкторы ЧВК помогали местным военным и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума, на котором должен был решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.