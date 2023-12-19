В носу человека обнаружили новый антибиотик

Nature Microbiology: в носу человека обнаружили антибиотик эпифадин

Ученые Тюбингенского университета в Германии обнаружили в человеческом носу новый антибиотик, эффективный против патогенных бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Молекула, названная эпифадином, производится из специфических штаммов бактерий вида Staphylococcus epidermidis, которые встречаются на слизистой оболочке внутренней стенки носа. Штаммы, продуцирующие эпифадин, также можно выделить на поверхности кожи.

Эпифадин представляет собой новый, ранее неизвестный класс противомикробных соединений, которые убивают микроорганизмы и могут быть использованы в качестве ведущей структуры для разработки новых антибиотиков. Эпифадин не только действует против бактерий, которые локально конкурируют с Staphylococcus epidermidis, но также эффективен против бактерий из других сред обитания, таких как кишечник и некоторые грибы.

Это вещество особенно эффективно против золотистого стафилококка Staphylococcus aureus, возбудителя внутрибольничной инфекции, который особенно опасен, если разовьет устойчивость к антибиотикам (MRSA). Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли использовать эпифадин или его производные для терапии.