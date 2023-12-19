Автор книги «Слово пацана» задумал написать о женских бандах

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах

Российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах. Об этом сообщает Forbes.

По его словам, бывшие участницы «бабских контор», криминальных группировок, в которых состояли девушки, начали охотнее рассказывать о своем прошлом на фоне роста популярности сериала «Слово пацана».

Гараев добавил, что давно задумывался об идее написания книги, посвященной женским группировкам, однако ситуация осложнялась тем, что экс-участницы «бабских контор» не желали говорить о криминальном прошлом.

«Этот [женский] криминальный мир не такой масштабный, как мужской, поэтому, возможно, не такой известный. Но по взаимодействию женщин между собой и по их взаимодействию с окружающим миром — да, история достаточно страшная», — поведал писатель.

Ранее стала известна дата выхода финальной серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая была переснята в начале декабря из-за изменений в сюжетной линии проекта.