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15:00, 19 декабря 2023Культура

Раскрыта дата выхода переснятой финальной серии «Слова пацана»

Переснятая финальная серия сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря

Кадр: сериал «Слово пацана»

Раскрыта дата выхода финальной серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая была переснята в начале декабря из-за изменений в сюжетной линии проекта. Об этом сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кинематографист отметил, что финальный эпизод проекта выйдет на экраны в четверг, 21 декабря.

Ранее представители онлайн-кинотеатра Start сообщили, что последняя серия проекта, дата премьеры которой была запланирована на 21 декабря, выйдет позже. По их словам, это связано с тем, что сами съемки состоялись лишь в начале декабря. На момент публикации сообщения часть сцен финала еще находилась в процессе монтажа.

Тогда Жора Крыжовников и сценарист сериала Андрей Золотарев рассказали, что приняли решение о пересъемке еще в период выхода третьей серии сериала — создатели решили, что финал необходимо изменить, сделав его «круче, острее и эмоциональнее».

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      Анастасия Астахова
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