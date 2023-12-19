Раскрыта дата выхода переснятой финальной серии «Слова пацана»

Переснятая финальная серия сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря

Раскрыта дата выхода финальной серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая была переснята в начале декабря из-за изменений в сюжетной линии проекта. Об этом сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кинематографист отметил, что финальный эпизод проекта выйдет на экраны в четверг, 21 декабря.

Ранее представители онлайн-кинотеатра Start сообщили, что последняя серия проекта, дата премьеры которой была запланирована на 21 декабря, выйдет позже. По их словам, это связано с тем, что сами съемки состоялись лишь в начале декабря. На момент публикации сообщения часть сцен финала еще находилась в процессе монтажа.

Тогда Жора Крыжовников и сценарист сериала Андрей Золотарев рассказали, что приняли решение о пересъемке еще в период выхода третьей серии сериала — создатели решили, что финал необходимо изменить, сделав его «круче, острее и эмоциональнее».