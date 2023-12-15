Создатели сериала «Слово пацана» пересняли финальную серию проекта

Финальную серию сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» пересняли в последний момент. Режиссер проекта Жора Крыжовников, а также сценарист Андрей Золотарев записали видео, в котором рассказали о решении изменить сценарий последнего эпизода.

Новая версия финала будет отличаться от слитой ранее в сеть

За несколько дней до премьеры седьмой серии проекта в сеть слили черновые варианты двух последних эпизодов. Создатели сериала подчеркнули, что приняли решение о пересъемке еще в период выхода третьей серии сериала — режиссер и сценарист решили, что финал необходимо изменить, сделав его «круче, острее и эмоциональнее».

Не то чтобы нам стыдно за то, что было сделано до, но, как часто бывает, как мы делали в наших проектах, мы продолжали работать. Мы пересняли кусочки к седьмой серии, и седьмая серия чуть-чуть отличается, а восьмая серия принципиально другая Жора Крыжовников режиссер сериала «Слово пацана»

Из-за существенной разницы между первоначальным и новым сценарием финала проекта создатели заявили, что смотреть слитые в сеть эпизоды не имеет смысла. По их словам, переснятая концовка будет сильно отличаться от запланированной изначально.

Крыжовников также поделился мнением насчет слива эпизодов в сеть, сравнив его с не до конца приготовленным блюдом: «На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, неочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо и вынес людям с фразой: "Это оно, все готово". Это не так».

Съемки финальной серии состоялись в декабре

Предположительно, 5 декабря съемочная группа проекта отправилась в село Резинотехника на окраине Ярославля. Сам процесс был под угрозой срыва из-за наплыва огромного количества школьников, которые посетили локацию, чтобы вживую увидеть главных героев проекта.

Крыжовников отметил, что ему было тяжело договориться с продюсерами о пересъемке, так как те «не любят тратить деньги», однако вместе с Золотаревым кинематографист переписал финал и все-таки убедил руководство проекта изменить последний эпизод, получив на это финансирование.

Кадр: Сериал «Слово пацана»

Режиссер «Слова пацана» также подчеркнул, что пересъемка не имеет связи с призывами запретить сериал. По его словам, если бы кому-то что-то не понравилось в работе, создатели бы вырезали необходимые сцены, а не переснимали бы их.

Из-за пересъемки финальная серия выйдет позже

Представители онлайн-кинотеатра Start сообщили, что последняя серия проекта, дата премьеры которой была запланирована на 21 декабря, выйдет позже. По их словам, это связано с тем, что сами съемки состоялись лишь в начале декабря. В настоящее время часть сцен финала еще находится в процессе монтажа. О новой дате выхода финального эпизода пообещали рассказать позже. Также в Start добавили, что увидеть серию можно будет только на легальных сервисах.

Слитая в сеть седьмая серия проекта тоже отличалась от оригинальной

Черновую версию седьмой серии проекта слили в сеть за два дня до выхода оригинальной. В рабочей копии эпизода, которая была слита в сеть за несколько дней до официальной премьеры, был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались о тех, которые звучали в предыдущих сериях проекта. Хронометраж в обеих версиях составил 50 минут, а сюжетная линия совпадала за исключением двух моментов.

В черновом варианте сериала персонаж по имени Вова Адидас покидает группировку «универсамовских» и назначает главным парня по кличке Зима, сообщая об этом в комнате спортзала, где обычно собираются герои. В оригинальной версии действие происходит на улице и Зимы в кадре нет. Помимо этого, в официальной серии отсутствует сцена, где Адидас-старший бьет персонажа по имени Турбо из-за оскорблений в адрес одной из главных героинь Айгуль.