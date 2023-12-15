Последняя серия «Слова пацана» выйдет позже запланированной даты

Последняя серия «Слова пацана» выйдет позже назначенной даты из-за пересъемки

Последняя серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет позже запланированной даты из-за того, что ее решили переснять. Об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра Start в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В заявлении указали, что финальный эпизод выйдет позже из-за желания авторов переснять его, сделав концовку «круче, острее и эмоциональнее».

«Часть сцен финала еще в процессе монтажа. В связи с этим оригинальная восьмая серия выйдет чуть позже запланированной даты 21 декабря, и увидеть ее можно будет только на легальных сервисах», — отметили представители платформы.

О новой дате выхода финального эпизода проекта пока не сообщается.

Ранее создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев высказались о сливе финальных серий проекта.