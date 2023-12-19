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22:54, 19 декабря 2023Мир

Байден выругался на мемориальной службе в соборе

Байден выругался на мемориальной службе в соборе в память о Сандре О'Коннор
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hochstein / Reuters

Президент США Джо Байден позволил себе выругаться во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «РИА Новости: США».

«Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», — сказал Байден, выступая на мемориальной службе в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О’Коннор.

После своей реплики американский лидер извинился за ругательство.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Джо Байден и его супруга Джилл расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Особую обеспокоенность окружения Байдена вызывает падение его рейтингов в колеблющихся штатах.

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов). Самые высокие показатели Байден набрал по вопросам конфликта на Украине (31 процент) и сферы здравоохранения (35 процентов).

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      Марина Совина
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