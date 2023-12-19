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12:23, 19 декабря 2023Ценности

Беллу Хадид заметили на прогулке с новым возлюбленным

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Папарацци заметили американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид на прогулке с известным тренером по конному спорту Аданом Бануэлосом. Соответствующие кадры приводит издание Daily Mail.

27-летнюю знаменитость и ее нового возлюбленного сфотографировали в Нью-Йорке. Манекенщица была одета в черный спортивный костюм, состоящий из короткого лонгслива с глубоким декольте и облегающих штанов с низкой посадкой. Кроме того, на ней были белые кроссовки и очки.

Бануэлос, в свою очередь, надел черные спортивные штаны, футболку и красную куртку, а также черно-белые кроссовки и бейсболку.

В октябре Беллу Хадид впервые заметили в компании Адана Бануэлоса. Тогда звездная пара прогуливалась по улицам города Форт-Уэрта, расположенном в штате Техас. По словам анонимных инсайдеров, они выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств на публике.

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      Мария Винар
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