Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
06:34, 19 декабря 2023Ценности

Бейонсе вышла в свет в трусах вместо брюк

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе вышла в свет в откровенном наряде и поделилась снимками с поклонниками. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость позировала в полупрозрачном лонгсливе молочного цвета и трусах в пайетках люксового бренда Prada, которые она надела вместо брюк. Отмечается, что стоимость таких трусов составляет 2750 долларов (247 тысяч рублей). В качестве обуви поп-исполнительница предпочла туфли на каблуках в тон, а волосы она распустила.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Известно, что Бейонсе посетила вечеринку по случаю 52-летия ее мужа, рэпера Jay-Z, которая проходила в Бордо, Франция.

В сентябре Бейонсе также снялась в откровенном платье без нижнего белья. Знаменитость разместила серию фото, на которых предстала в откровенном черном мини-платье, обшитом бисером, с прозрачными вставками.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия из гуманизма разрешила самолету с умирающим россиянином пролететь по своему небу. В посадке пилотам отказали

      Во Франции обеспокоились воинственностью немецкого министра обороны

      Бейонсе вышла в свет в трусах вместо брюк

      Предсказано будущее курса рубля

      Мужчина узнал секрет воспитания матери и запретил ей оставаться с внуком

      Украинских солдат собрались вооружить лопатами

      В Китае в результате землетрясения погибли больше 100 человек

      Названа самая эффективная военная техника России

      Бездомный потерял память и стал соседом Мика Джаггера

      Мужчина развелся с женой после секса втроем и объяснил свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости