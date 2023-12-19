Бейонсе вышла в свет в трусах вместо брюк

Американская певица Бейонсе вышла в свет в откровенном наряде и поделилась снимками с поклонниками. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость позировала в полупрозрачном лонгсливе молочного цвета и трусах в пайетках люксового бренда Prada, которые она надела вместо брюк. Отмечается, что стоимость таких трусов составляет 2750 долларов (247 тысяч рублей). В качестве обуви поп-исполнительница предпочла туфли на каблуках в тон, а волосы она распустила.

Известно, что Бейонсе посетила вечеринку по случаю 52-летия ее мужа, рэпера Jay-Z, которая проходила в Бордо, Франция.

В сентябре Бейонсе также снялась в откровенном платье без нижнего белья. Знаменитость разместила серию фото, на которых предстала в откровенном черном мини-платье, обшитом бисером, с прозрачными вставками.