Бейонсе снялась в откровенном платье без нижнего белья

Американская певица Бейонсе показала концертный наряд для тура Renaissance World Tour. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость разместила серию фото, на которых предстала в откровенном черном мини-платье, обшитом бисером, с прозрачными вставками. На снимках видно, что звезда отказалась от нижнего белья. Свой образ она дополнила широкополой металлической шляпой, покрывающей большую часть ее лица, и солнцезащитные очки.

Бейонсе также надела замшевые ботфорты выше колена с пайетками и удлиненные перчатки. Ей распустили длинные светлые волосы, уложив их в легкие локоны, и нанесли яркий макияж.

Ранее Селена Гомес без макияжа попала в объектив папарацци. 31-летнюю знаменитость сфотографировали на выходе из отеля после музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA).

