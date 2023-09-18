Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:21, 18 сентября 2023Ценности

Бейонсе снялась в откровенном платье без нижнего белья

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе показала концертный наряд для тура Renaissance World Tour. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость разместила серию фото, на которых предстала в откровенном черном мини-платье, обшитом бисером, с прозрачными вставками. На снимках видно, что звезда отказалась от нижнего белья. Свой образ она дополнила широкополой металлической шляпой, покрывающей большую часть ее лица, и солнцезащитные очки.

Бейонсе также надела замшевые ботфорты выше колена с пайетками и удлиненные перчатки. Ей распустили длинные светлые волосы, уложив их в легкие локоны, и нанесли яркий макияж.

Ранее Селена Гомес без макияжа попала в объектив папарацци. 31-летнюю знаменитость сфотографировали на выходе из отеля после музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA).

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

    Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

    Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

    Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

    Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео

    Исследован малоизученный механизм развития рака

    Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

    Германия заявила о планах передать «нежное оружие» Украине

    В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

    Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости