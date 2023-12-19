Самый богатый человек мира захотел поселить триллион человек в огромном цилиндре

Миллиардер Джефф Безос: человечеству придется переселиться в космические станции

Миллиардер Джефф Безос, считающийся одним из самых богатых людей мира, хотел бы поселить триллион человек в огромной космической станции, имеющей форму цилиндра. Об этом сообщает сайт Futurism.com.

Безос рассказал о своей мечте в интервью подкастеру Лексу Фридману. «Я бы хотел видеть триллион людей, живущих в Солнечной системе, — объяснил он. — Если бы у нас был триллион человек, то в любой момент у нас были бы тысяча Моцартов и тысяча Эйнштейнов».

По мнению Безоса, на Земле слишком мало места для такого количества людей, поэтому человечеству придется переселиться в космические станции титанических размеров. В этом случае Земля превратится в туристическое место, куда можно слетать в отпуск — как, например, сейчас посещают Йеллоустоунский национальный парк в США.

Джефф Безос — основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon. По оценке Bloomberg, его состояние составляет 172 миллиарда долларов (15,6 триллиона рублей).

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск посоветовал Безосу забыть о развлечениях. По его мнению, нужно тратить время не на яхты и джакузи, а на развитие своей космической программы.