Маск посоветовал самому богатому человеку мира забыть о яхтах и джакузи

Илон Маск счел, что Джефф Безос проводит слишком много времени в джакузи

Миллиардер и владелец Tesla Илон Маск счел, что Джефф Безос недостаточно занимается развитием своей космической программы и посоветовал ему забыть о развлечениях. Об этом пишет Business Insider.

Биограф Маска Уолтер Айзексон стал гостем подкаста The Diary Of A CEO. Он рассказал ведущему Стивену Бартлетту о критике Маска в сторону Джеффа Безоса, который считается самым богатым человеком в мире. По словам Айзексона, Маску кажется, что Безос проводит слишком много времени, отдыхая на яхте, вместо того чтобы развивать свою компанию по организации полетов в космос Blue Origin.

«Маск зочет, чтобы Безос преуспел. Он хочет, чтобы Безос отправил нас в космос, потому что чем больше людей занимается этим, тем лучше. Мне бы хотелось, говорит он, чтобы Безос чаще выходил из джакузи и покидал свою яхту, чтобы компания Blue Origin могла добиться большего успеха», — сказал Айзексон Бартлетту.

Джефф Безос покинул Amazon в июле 2021 года, передав бразды правления Энди Ясси. А в июле 2021-го его корабль Blue Origin NS-16 совершил первый суборбитальный полет. Не так давно стало известно о помолвке Безоса с бывшей журналисткой Лорен Санчес. Вместе они проводят много времени на мегаяхте Безоса «Кору», стоимость которой оценивается в 500 миллионов долларов (44,9 миллиарда рублей). На борту «Кору» есть джакузи.

Ранее Илон Маск намекнул, что его врагов ждет суровая расправа. Об этом он написал. Поводом для этого заявления, сделанного в соцсети X (Twitter), стал твит пользователя DogeDesigner, называющего себя дизайнером криптовалюты Dogecoin, который процитировал высказывание Маска «Я не начинаю драки, но всегда их заканчиваю».

