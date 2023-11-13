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20:42, 13 ноября 2023Из жизни

Невеста одного из богатейших людей мира впервые рассказала о помолвке

Vogue: невеста миллиардера Джеффа Безоса впервые рассказала о помолвке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Лорен Санчес, невеста миллиардера Джеффа Безоса, считающегося одним из богатейших людей мира, впервые рассказала об их помолвке. Ее интервью выйдет в декабрьском номере журнала Vogue.

Санчес призналась, что нашла кольцо, когда собиралась ложиться спать, на ней уже не было макияжа. «Когда Джефф открыл футляр, я, кажется, на мгновение потеряла сознание», — утверждает она.

Слухи о помолвке Безоса ходили с мая. Поводом для подозрений служило огромное помолвочное кольцо с бриллиантами, замеченное на пальце Санчес. При этом официального подтверждения до сих не было. Они неоднократно появлялись на светских мероприятиях, но почти никогда не комментировали свои отношения.

Известию о помолвке предшествовали сообщения, что новую парусную яхту Безоса украсила деревянная носовая фигура с внешностью, напоминающей его возлюбленную. Санчес часто видели на этой яхте, и именно на борту судна миллиардер, по слухам, сделал ей предложение.

В интервью Vogue Санчес заявила, что в действительности фигура изображает скандинавскую богиню любви Фрейю. «Если бы это была я…» — добавила Санчес и сделала жест, намекающий, что в этом случае грудь у фигуры была бы больше.

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Джефф Безос — основатель интернет-магазина Amazon и облачного сервиса Amazon Web Services. По величине состояния с ним могут соперничать лишь президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

В октябре сообщалось, что Безос вновь поднялся на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние с начала года выросло на 49,3 миллиарда долларов и достигло 192 миллиардов долларов.

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      Олег Парамонов
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