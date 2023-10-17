Джефф Безос поднялся на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире

Джефф Безос стал вторым в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Основатель крупнейшего американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос вновь поднялся на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index(BBI), его состояние с начала года выросло на 49,3 миллиарда долларов, до 192 миллиардов долларов.

На третье место в списке он сместил владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. По данным Bloomberg, с января он стал беднее на 6,95 миллиарда долларов, а его состояние на текущий момент оценивается в 155 миллиардов.

Арно стал самым богатым человеком на планете в конце 2022 года, обогнав основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, когда акции технологических компаний потеряли в цене в условиях высокой инфляции. В мае он снова сместился на второе место, но не опускался ниже с октября 2022 года. Сокращение состояния Арно отражает тенденцию замедления спроса на люксовые товары со стороны американских и китайских потребителей из-за опасения по поводу темпов восстановления экономики.

Акции LVMH потеряли в цене около 10 процентов за три дня после публикации разочаровывающего квартального финансового отчета компании. За год стоимость акций снизилась на 1,9 процента.

Первое место в списке богатейших людей мира продолжает занимать Илон Маск, чье состояние составляет 234 миллиарда долларов.

Ранее результаты исследования аналитиков компаний Henley & Partners и New World Wealth показали, что с 2003 года число людей, чье состояние превышает 100 миллионов долларов, выросло до 28,42 тысячи. К июню 2023 года их стало больше на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го.