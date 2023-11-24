Илон Маск намекнул на суровую расправу со своими врагами

Илон Маск намекнул, что его врагов ждет расправа после твита с катаной в руках

Миллиардер Илон Маск намекнул, что его врагов ждет суровая расправа. Об этом он написал в своей соцсети X (Twitter).

Поводом для этого заявления стал твит пользователя DogeDesigner, который называет себя дизайнером криптовалюты Dogecoin. Он процитировал высказывание Маска «Я не начинаю драки, но всегда их заканчиваю» и приложил фотографию миллиардера с катаной в руках.

Маск решил развить эту мысль в ответном твите.

Есть большое кладбище, заполненное моими врагами. Я не хочу, чтобы там появлялись новые могилы, но сделаю это, если другого выбора не останется. Если хотят пойти против меня, пусть делают это на собственный риск. Хотя, может, это будет их удачный день Илон Маск

Ранее отец Илона Маска рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег съел крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.