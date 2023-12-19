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16:48, 19 декабря 2023Ценности

Блогер Карина Нигай высказалась об отказе зарубежных марок работать с россиянами

Блогер Карина Нигай: марки Sportmax и Max Mara не пускают россиян на свои показы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер-миллионник Карина Нигай высказалась об отказе иностранных брендов работать с россиянами. Об этом она поговорила с телеведущей Ксенией Собчак в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно Собчак».

В ответ на вопрос Собчак о культуре отмены инфлюэнсерша рассказала, какие зарубежные марки не пускают российских знаменитостей, модных редакторов и клиентов на свои показы из-за текущей политической ситуации. Среди таких компаний оказались Sportmax и Max Mara.

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В то же время дружелюбными по отношению к россиянам брендами Нигай назвала итальянские модные дома Prada и Dolce&Gabbana.

Ранее Карина Нигай также перечислила самых модных российских знаменитостей. Популярная инфлюэнсерша назвала модной ведущую Настю Ивлееву, которая на данный момент сотрудничает со стилисткой Ксюшей Смо. Кроме того, по мнению Нигай, стильно одеваются TikTok-блогерши Юля Гаврилина и Валя Карнавал.

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