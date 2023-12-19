Блогерша-миллионник перечислила самых модных российских знаменитостей

Блогерша Нигай назвала Настю Ивлееву самой модной российской знаменитостью

Блогерша-миллионник Карина Нигай перечислила самых модных российских знаменитостей. На эту тему она высказалась в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно Собчак».

Популярная инфлюэнсерша назвала модной ведущую Настю Ивлееву, которая на данный момент сотрудничает со стилисткой Ксюшей Смо. Кроме того, по мнению Нигай, стильно одеваются TikTok-блогерши Юля Гаврилина и Валя Карнавал. «Братья Хованские очень круто их стилизуют. Это единственные тиктокеры, которые выделились именно своим стилем», — заявила она.

В октябре блогерша Валя Карнавал показала фигуру в откровенном наряде и раскрыла свой вес, который на тот момент составлял 48,9 килограмма. На размещенных кадрах 21-летняя инфлюэнсерша позировала в белом кроп-топе, который обнажал плоский живот, и мини-шортах с заниженной талией.