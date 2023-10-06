Валя Карнавал показала фигуру в мини-шортах и раскрыла свой вес

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в откровенном наряде и раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 21-летняя инфлюэнсерша позировала в белом кроп-топе, который обнажал плоский живот, и мини-шортах с заниженной талией. При этом она убрала волосы в высокий пучок с эффектом небрежности и подчеркнула губы нюдовой помадой.

В то же время знаменитость продемонстрировала фото весов, отметив, что похудела до 48,9 килограмма. «Доработалась девочка», — подписала снимок исполнительница.

Ранее в октябре российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала свою прежнюю внешность со словами «была прыщавым пупсом». 37-летняя певица выложила снимок, где позировала с короткой асимметричной стрижкой, высыпаниями на лице, округлыми щеками и складками под подбородком. Звезда добавила, что кадр был сделан «в далеком прошлом».