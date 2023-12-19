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09:10, 19 декабря 2023Силовые структуры

Бывший глава российского поселения нанес ущерб бюджету почти на миллион рублей

В Амурской области экс-главу Чалганского сельсовета оштрафовали за ущерб бюджету

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Амурской области суд оштрафовал бывшего главу Чалганского сельсовета за служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину также лишили права в течение года занимать должности в органах местного самоуправления. Его признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ.

По версии следствия, летом 2021 года администрация Чалганского сельсовета заключила контракты на ремонт кровли местного Дома культуры с индивидуальным предпринимателем. В сентябре того же года осужденный, являясь в то время главой муниципального образования, внес в акты о приемке выполненных работ заведомо ложные сведения о полном исполнении бизнесменом своих обязательств. При этом подсудимый знал, что это не так.

В результате предприниматель получил за фактически невыполненные работы 962 тысячи рублей. Это нанесло бюджету муниципального образования ущерб в крупном размере.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора аэропорта Норильска по подозрению в даче взятки за сокрытие невыполненных работ на стройке.

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