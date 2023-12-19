Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл преподнесла своему сыну Арчи дешевый подарок на Рождество и потерпела неудачу. Соответствующий фрагмент со встречи с режиссером Мисаном Гарриманом приводит издание E! News.

Герцогиня Сассекская рассказала, что четырехлетний наследник увлекся фотографией. Гарриман, который также является близким другом семьи, показал ему, как работать с аппаратурой. В связи с этим Маркл решила купить ему камеру.

Однако, по словам матери, сын разочаровался данным презентом. «Это не Leica, как у Мисана», — процитировала Меган слова Арчи. При этом знаменитость уточнила, что фотоаппарат данного бренда стоит восемь тысяч фунтов стерлингов (около 912 тысяч рублей), и ее бы она точно не купила.

Ранее Меган Маркл появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Тогда для премии Power of Women журнала Variety знаменитость выбрала обнажающее одно плечо платье длины макси бежевого оттенка, стоимость которого составляет 1,4 тысячи долларов (примерно 125 тысяч рублей)