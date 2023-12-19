В Китае в результате землетрясения погибли больше 100 человек

Al Jazeera: в Китае от землетрясения погибли 105 человек

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате удара стихии погибло более 100 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что землетрясение произошло в ночь на 19 декабря, когда многие люди спали. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Как уточнили местные власти, по состоянию на 7:50 по местному времени количество погибших достигло 105, еще 397 человека получили ранения. В результате происшествия также были повреждены более 4700 домов, в некоторых деревнях нарушены подача электроэнергии и воды.

Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался на расстоянии 190 километров к северо-востоку от города Кашгар с населением около 506 тысяч человек.