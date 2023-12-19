Число жертв землетрясения на северо-западе Китая выросло до 118

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 118

Число жертв мощного землетрясения в северо-западной провинции Китая Ганьсу возросло до 118. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 105 погибших и 397 пострадавших.

Толчки магнитудой 6,2 произошли в ночь на 19 декабря, когда многие люди спали. Повреждено более 4700 строений.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. На момент написания материала сейсмологи зафиксировали 306 афтершоков.