Дело возбудили после угроз семье павшего в Марьинке бойца Рудакова

МВД: возбуждено дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО Рудакова из Батайска

МВД возбудило дело из-за угроз семье павшего в Марьинке бойца Романа Рудакова, участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 119 УК РФ. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, угрожавших расправой семье Рудакова.

Ранее в Telegram-канале МВД-медиа сообщалось, что родственникам участника СВО звонили и писали сообщения с территории Украины.

Роману Рудакову было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. Во время боев в Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — говорилось в послании.