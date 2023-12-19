Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 19 декабря 2023Силовые структуры

Дело возбудили после угроз семье павшего в Марьинке бойца Рудакова

МВД: возбуждено дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО Рудакова из Батайска

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

МВД возбудило дело из-за угроз семье павшего в Марьинке бойца Романа Рудакова, участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 119 УК РФ. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, угрожавших расправой семье Рудакова.

Ранее в Telegram-канале МВД-медиа сообщалось, что родственникам участника СВО звонили и писали сообщения с территории Украины.

Роману Рудакову было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. Во время боев в Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — говорилось в послании.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

      В Израиле заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа

      Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

      ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

      Раскрыты новые планы Украины и Британии по борьбе с Россией

      Дело возбудили после угроз семье павшего в Марьинке бойца Рудакова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости