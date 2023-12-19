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12:41, 19 декабря 2023Россия

В Госдуме рассказали о работе по исполнению просьбы погибшего в Марьинке бойца

Депутат ГД Швыткин: МО приступило исполнять последнюю просьбу бойца Рудакова
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о работе по исполнению последней просьбы погибшего в Марьинке российского бойца Романа Рудакова. Политик рассказал, что по линии Министерства обороны дана команда об оказании поддержки семье военного.

«По линии Минобороны дана команда соответствующим службам: и военно-медицинскому управлению, военному комиссариату, начальнику гарнизона, командованию части, где проходил службу Рудаков», — сказал Швыткин.

Ранее сообщалось, что Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу Рудакова. В военном ведомстве отметили, что боец погиб, приняв вместе с товарищами неравный бой.

Перед смертью он на стене здания написал послание тому, кто его найдет с просьбой позаботиться о его семье. Молодому человеку было 22 года.

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      Наталия Белова
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