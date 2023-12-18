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14:37, 18 декабря 2023Россия

«Его очень уважали» Учительница рассказала о российском бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

Учительница рассказала о бойце ВС РФ Рудакове, оставившем послание в Марьинке
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Классный руководитель оставившего последнюю просьбу на стене в Марьинке Донецкой народной республики 22-летнего российского бойца Романа Рудакова из Батайска поделилась воспоминаниями о нем. По словам женщины, он был воспитанными и скромным человеком.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — написал он в послании на одном из кирпичей в подвале на стене в Марьинке.

Сейчас сидела, прокручивала в голове школьные годы, и не могла вспомнить ни одного конфликтного случая, связанного с Ромой. Он не был особо активным в силу своей скромности. Не выбивался в первые ряды, но всегда откликался на любые просьбы, выполнял все поручения. Ребята его очень уважали

Марина Николаевнаклассный руководитель Романа Рудакова

У Рудакова была средняя успеваемость, но он всегда был готов к урокам и выполнял домашние задания. Кроме того, учитель отметила его опрятность. Несмотря на средний достаток в семье, на тот момент школьник всегда опрятно выглядел и любил одеваться «как профессор».

У брата Рудакова были проблемы со здоровьем

Роман Рудаков с детства переживал за своего брата, о котором просил позаботиться в своем послании.

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ»

По словам педагога, у его брата Алексея были проблемы со зрением, из-за чего в школе не все предметы давались ему просто. На этом фоне в школу приходила сестра, которая просила не задевать Алексея. Роман также всегда защищал брата.

У Леши, действительно, были проблемы со зрением и, видимо, еще какие-то сопутствующие заболевания. Рома его опекал, ходил за братом как курочка-наседка. Следил, куда Леша сел, достал ли он все канцелярские принадлежности, куда положил портфель. Везде ходил за ним следом

Марина Николаевнаклассный руководитель Романа Рудакова

На уроках Роман садился за парту сзади или сбоку от брата, чтобы он всегда был в поле его зрения. Так продолжалось около двух лет, пока родители не забрали Алексея из школы и не перевели его в специализированную школу-интернат.

Из-за инфаркта у отца Роману пришлось стать опорой для семьи

Проблемы со здоровьем были и у отца российского бойца. Он перенес инфаркт и страдал от болей в сердце. Это вызывало у Романа сильные переживания.

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Кроме того, из-за болезни отца матери Романа, которая долгое время была домохозяйкой, пришлось выйти на работу. Тогда сын во всем помогал ей и стал опорой для семьи.

Боец переживал за близких практически всю жизнь

В разговоре с журналистами одноклассница Рудакова отметила, что даже в последние минуты жизни он думал не о себе, а о своих близких, за которых переживал практически всю жизнь.

Говорю с вами, и слезы душат, учитывая их ситуацию в семье. Рома в те страшные минуты боя, когда по ним били со всех сторон из автоматов и закидывали гранами, думал не о своей боли, не о смерти, а о своих близких: маме, брате, сестре. Как и все предыдущие годы

Маринаодноклассница Романа Рудакова

Одноклассник Александр отметил силу духа Рудакова. «Его ведь мобилизовали спустя несколько месяцев после срочной службы. Он не стал прятаться и отправился в зону СВО. В июле перестал выходить на связь, считался пропавшим без вести», — сказал он.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Он добавил, что не так давно к матери российского бойца пришли с просьбой сдать тест ДНК, чтобы опознать тело. Сейчас останки направлены на экспертизу.

Послание солдата законсервируют

По данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

Когда кирпич с письмом обнаружили, было принято решение достать его и установить в штабе рядом со знаменем части. Саму надпись законсервируют. Этим займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.

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      Анастасия Алимпиева
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