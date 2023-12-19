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12:39, 19 декабря 2023Забота о себе

Девушка четыре года не пылесосила ковер и показала результат

Фото: @_amanduhh__

Тиктокерша Эмбер Роуз в новом видео призналась подписчикам, что четыре года не пылесосила ковер в коридоре арендованного дома, и показала результат уборки. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

Роуз подчеркнула, что недовольные подписчики могут прибраться у нее сами, а она слишком занята с двумя детьми. Девушка продемонстрировала, что ей пришлось воспользоваться строительным пылесосом, чтобы убрать все крошки и мусор с пола. Она предположила, что ей нужно приобрести такой пылесос, потому что обычные ломаются, когда она пытается сделать уборку с их помощью. «Все моющие или вакуумные пылесосы, которые я покупала в жизни, забивались и ломались», — заявила она.

Блогерша также показала, что в режиме мойки даже строительный пылесос четырежды выдавал грязную воду после чистки ковра. «Может, мне просто нужны деревянные полы. Ковер все еще грязный, а я уже не могу, не знаю, что еще сделать», — сообщила она в финале видео. В комментариях подписчики согласились с Роуз и порекомендовали ей просто выбросить грязный ковер.

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      Александра Лисица
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