Названы бюджетные способы преобразить квартиру к Новому году

Дизайнер Антелава: бюджетно преобразить жилье к Новому году поможет расхламление

Расхламление пространства и пересмотр сценариев освещения — одни из самых бюджетных способов преобразить квартиру к Новому году, уверена архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава. Способы изменить интерьер без лишних затрат она назвала «Ленте.ру».

По словам дизайнера, расхламление и генеральная уборка помогут изменить то, как человек воспринимает собственное жилье. Первое, что она рекомендовала сделать, — пересмотреть системы хранения. Это необходимо, чтобы понять, какие сезонные вещи можно убрать, а от каких лучше избавиться. Все, чем человек не пользовался в течение года, вряд ли пригодится ему в будущем, заверила Антелава.

Еще одним простым способом бюджетного преображения интерьера к Новому году собеседница «Ленты.ру» назвала смену домашнего текстиля.

Текстиль — самый легкий, быстрый и экономный способ привнести изменения в интерьер, чтобы он заиграл по-новому. Постельное белье, покрывало, декоративные наволочки на подушки, теплые вязаные пледы и, конечно же, кухонный текстиль подчеркнут атмосферу перемен и станут новыми притягательными акцентами Вероника Антелава дизайнер интерьеров

Также Антелава предложила уделить внимание освещению. «Свет, пожалуй, один из самых простых элементов, создающих определенную атмосферу. Обратите внимание на все осветительные приборы в квартире: везде ли достаточно освещенности и есть ли необходимость более кулуарного света в определенных зонах», — отметила дизайнер. Для создания праздничного настроения она рекомендовала добавить такие световые акценты, как свечи, неоновые элементы или гирлянды.

Ранее дизайнер интерьеров Евгения Матвеенко назвала способы рационально использовать пространство в небольшой квартире. По ее словам, чем меньше жилье, тем точнее должна быть планировка, так как в небольшом помещении даже небольшая ошибка будет заметна.