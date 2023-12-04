Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:15, 4 декабря 2023Забота о себе

Названы способы рационально использовать пространство в маленькой квартире

Фото: Unsplash

При ремонте маленькой квартиры особое внимание следует уделять планировке, чтобы рационально использовать каждый сантиметр пространства, заявила основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвиенко. Она назвала «Ленте.ру» основные способы сделать помещение уютным, сохранив свободное пространство.

Дизайнер интерьеров утверждает: чем меньше квартира, тем точнее должна быть планировка, так как в таком пространстве даже небольшая ошибка будет заметна. Если нет возможности воспользоваться услугами профессионального дизайнера, можно справиться самостоятельно, воспользовавшись программой SketchUp или онлайн-планировщиками пространства, посоветовала Матвиенко.

Также при обустройстве малометражной квартиры важно учитывать эргономику, продолжила она. Например, минимальная ширина проходов должна составлять 70 сантиметров. «Если вы поняли, что между изножьем кровати и стеной остается всего 60 сантиметров, пожертвуйте размером кровати, — объяснила дизайнер. — Здесь важен честный подход: когда кресло вашей мечты вдруг заняло добрую половину комнаты, откровенно признайтесь себе — не влезает! Вы сможете подобрать не менее симпатичный вариант, а вот вернуть бесценные сантиметры — никак».

Материалы по теме:
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022

Малометражной квартире и мебель нужна особенная, отметила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, технологии дают возможность объединить места хранения с кроватью, поэтому не стоит бояться раскладных диванов, кресел, столов.

Стулья выбирайте либо складные, либо штабелируемые, их можно поставить один на другой аккуратной горочкой. Самый радикальный и смелый вариант — это кровать, которую днем можно откинуть к стене, тем самым полностью спрятав. Это поможет сэкономить много места!

Евгения Матвиенкодизайнер интерьеров

Побороться за сантиметры и сделать пространство более эргономичным помогут плавные, обтекаемые формы, считает дизайнер. По ее мнению, в маленькой квартире при правильной планировке уместится даже диван, просто стоит заказать модель без подлокотников.

Рационально использовать место в небольшом пространстве также поможет шкаф, изготовленный по индивидуальным размерам, добавила Матвиенко. Даже глубины 15 сантиметров будет достаточно, чтобы расставить огромное количество банок и коробок, подытожила она.

Ранее дизайнер Вероника Антелава рассказала, как сделать интерьер дома визуально дороже. Для этого она посоветовала добавить в него предметы искусства, зеркальные поверхности и выбрать отделку в едином оттенке.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности о задержанных за расправу над подростком в Иркутске

      Европе предрекли дефицит популярного продукта

      Дети погибли из-за сгоревшей китайской гирлянды в центре Москвы

      Эмили Ратаковски поделилась новыми фото в откровенным наряде с декольте

      Стало известно о повреждении инфраструктурного здания в Николаевской области

      Тысячи москвичей посетили экскурсии в крупнейших больницах России

      В российский регион пришли 50-градусные морозы

      Российский военный оценил модернизированные снаряды «Краснополь»

      Япония отложит полет на Марс

      Посол Бразилии заявил об окне возможностей для роста торговли с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости