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14:34, 17 ноября 2023Забота о себе

Раскрыты простые способы сделать интерьер дома визуально дороже

Фото: Spacejoy / Unsplash

Для того чтобы интерьер дома выглядел дороже, надо добавить в него предметы искусства, зеркальные поверхности и выбрать отделку в едином оттенке, заявила архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера компании Mr.Doors Вероника Антелава. Об этих и других простых способах преобразить пространство она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Антелава считает, что даже самый скромный интерьер можно сделать визуально дороже, если активно использовать зеркальные поверхности. Этот прием поможет создать иллюзию большого пространства и придать особую изысканность даже самым простым помещениям. Однако не стоит увлекаться такими поверхностями в «мокрых» зонах, чтобы минимизировать последующий уход, добавила дизайнер.

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Предметы искусства и декоративные изделия также подчеркнут хороший вкус хозяев, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Я рекомендую обратиться к работам молодых и малоизвестных художников. Важно по возможности отказаться от массовых тиражных изделий, которые встречаются повсеместно. Существуют различные ярмарки, в том числе онлайн-формата, где можно приобрести уникальные изделия по невысоким ценам. Они подчеркнут вкус хозяев и станут правильными интерьерными акцентами. Также можно сделать что-то своими руками в рамках доступных мастер-классов

Вероника Антелаваархитектор, дизайнер интерьера

Также Антелава рекомендовала выбирать фурнитуру и осветительные приборы из металла или его имитации в одном оттенке. «Металл или его имитации так или иначе встречаются в интерьере в виде кухонной фурнитуры, мебельных ножек, элементов осветительных предметов, но многие не учитывают тот факт, что одновременное использование золотых, серебряных, медных оттенков в одном помещении визуально удешевит пространство», — объяснила эксперт.

Ранее дизайнеры Мелисса Энгельке и Мина Лисанин перечислили неактуальные в 2024 году тренды в интерьере. По их мнению, тенденция на использование открытых полок в интерьере была недолгой, и уже в следующем году в моду вернутся более практичные стеллажи и шкафы с закрытыми фасадами.

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      Наталья Обрядина
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