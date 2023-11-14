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17:28, 14 ноября 2023Забота о себе

Дизайнеры перечислили неактуальные в 2024 году тренды в интерьере

Дизайнер Энгельке: открытые полки в 2024 году станут неактуальными

Фото: Katja Rooke / Unsplash

В 2024 году актуальность потеряют монохромные цветовые решения в дизайне, а также открытые полки и стеллажи. Эти и другие устаревшие тенденции в интерьере перечислили дизайнеры Мелисса Энгельке и Мина Лисанин изданию Insider.

По мнению Энгельке, тренд на использование открытых полок в интерьере был коротким, и уже в следующем году в моду вернутся более практичные стеллажи и шкафы с закрытыми фасадами. «Открытые стеллажи в любой комнате притягивают пыль и смотрятся неопрятно», — считает дизайнер. Еще один неактуальный тренд, уверена Энгельке, — это декоративные наклейки для стен и яркие обои с узорами. Более актуальным вариантом для создания акцентной стены дизайнер назвала фрески.

Также не прибавит свежести ремонту мебель из ротанга, уверена Энгельке. Она объяснила, что в последние годы эта мебель стала настолько популярной, что превратилась в антитренд. «Лучше всего комбинировать ротанг с другими элементами и не делать его центром внимания», — посоветовала дизайнер.

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В свою очередь, Лисанин добавила, что постепенно теряет актуальность монохромный дизайн, когда стены, потолок, мебель и предметы декора выдержаны в одном цветовом решении. По ее мнению, такие помещения выглядят замершими и неуютными. Чтобы освежить подобный дизайн, она посоветовала добавить в интерьер цветовые акценты, разные материалы и фактуры.

Ранее дизайнер IKEA Махназ Хейдари Оруджлу поделилась универсальным правилом, которое поможет добиться цветового баланса в интерьере. Она назвала это правило «60-30-10».

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      Екатерина Улитина
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