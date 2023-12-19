Девушка сделала предложение парню в российском самолете и попала на видео

Девушка сделала предложение парню в летевшем из Москвы в Минск самолете

Девушка предложила пожениться темнокожему парню в российском самолете и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

Предложение руки и сердца Александра сделала своему возлюбленному Марку на борту летевшего из Москвы в Минск пассажирского лайнера. Отмечается, что пара знакома уже 10 лет, у нее есть общий ребенок.

По данным источника, инициатором такого шага Александра выступила неожиданно. «Марк даже не догадывался, что она летит вместе с ним на одном самолете, — говорится в сообщении. — Под улыбки бортпроводников она надела кольцо на палец своего избранника, а он ответил ей "да"».

Ранее в декабре десятки пассажиров авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Кубы по меньшей мере на 10 часов в ожидании рейса в Москву. Вылет лайнера перенесли с 21:00 понедельника, 18 декабря, на 07:30 вторника, 19 декабря, по местному времени (на 15:30 по Москве) в связи с отложенным прибытием самолета из российской столицы.

