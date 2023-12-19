Десятки россиян застряли в аэропорту Кубы в ожидании рейса в Москву

TourDom: пассажиры Nordwind застряли в аэропорту Кубы на 10 часов

Десятки пассажиров авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Кубы по меньшей мере на 10 часов в ожидании рейса в Москву. Об этом TourDom рассказал один из туристов.

Вылет лайнера перенесли с 21:00 понедельника, 18 декабря, на 07:30 вторника, 19 декабря, по местному времени (на 15:30 по Москве) в связи с отложенным прибытием самолета из российской столицы. Накануне лайнер вынужденно прервал полет в Варадеро и вернулся в Шереметьево из-за больного пассажира на борту.

Собеседник издания сообщил, что перевозчик не предоставил находящимся на Кубе клиентам гостиницу. Более того, по его словам, в ответ на вопросы о размещении в отеле представитель авиакомпании сказал: «Прилетите в Москву, жалуйтесь и делайте, что хотите».

Турист подчеркнул, что застрявшим пассажирам выдали лишь ваучеры на питание на 15 долларов (1,3 тысячи рублей), при этом только бутылка воды в авиагавани стоит три доллара (280 рублей). Также у людей нет доступа к Интернету.

Тем временем в Pegas Touristik, который формирует туры в Варадеро с перелетом Nordwind, изданию пояснили, что путешественники ожидают вылета в Москву в гостиницах. «О задержке рейса туристы были предупреждены, всем продлено проживание», — заявила гендиректор туроператора Анна Подгорная.

Ранее в декабре российскому лайнеру с больным мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Рейс вылетел из Москвы на Кубу, но через несколько часов у одного из пассажиров из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение.

