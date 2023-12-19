Кетогенная диета защитила от эпилептических припадков

Cell Reports: кетогенная диета защищает от эпилепсии через микробиом кишечника

Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким количеством углеводов защищает от эпилептических припадков, особенно у тех пациентов, кто не реагирует на противосудорожные препараты первой линии. Результаты исследования, проведенного специалистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованы в журнале Cell Reports.

Ранее ученые продемонстрировали, что изменения в рационе защищают грызунов от судорог. В новой работе мышам были трансплантированы образцы фекалий от 10 детей, больных эпилепсией и находящихся на кетогенной диете, чтобы оценить, защитит ли мышей измененный микробиом кишечника.

Оказалось, что мыши, получившие трансплантаты фекалий от пациентов, взятых через месяц соблюдения диеты, меньше страдали от судорог, чем мыши, которым трансплантировали фекалии до начала кетогенной диеты. Кроме того, диета изменила у детей ключевые функции микробиома кишечника, связанные с окислением жирных кислот и метаболизмом аминокислот. Эти изменения сохранялись и после трансплантации.

Врачи не рекомендуют кетогенную диету в качестве основного варианта противосудорожной терапии, поскольку пациентам трудно резко изменить свой рацион и они испытывают трудности с соблюдением строгих требований и потенциальных побочных эффектов, таких как тошнота, запор и усталость. Результаты исследования показывают, что возможны альтернативные подходы, нацеленные непосредственно на микробиом кишечника.