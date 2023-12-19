Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши
Премьер Польши Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб
Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб. О своем намерении он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
«Принятие бюджета, увольнение [представителя Польши в совете исполнительных директоров Всемирного банка Яцека] Курского из Вашингтона — это начало дня», — написал польский премьер.
13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и вступил в должность премьер-министра страны.