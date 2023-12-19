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17:12, 19 декабря 2023Мир

Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши

Премьер Польши Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб. О своем намерении он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Принятие бюджета, увольнение [представителя Польши в совете исполнительных директоров Всемирного банка Яцека] Курского из Вашингтона — это начало дня», — написал польский премьер.

13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и вступил в должность премьер-министра страны.

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      Глеб Бажуткин
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