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15:32, 19 декабря 2023Силовые структуры

Двое военных ВСУ получили сроки за расправу над мирными жителями в Мариуполе

В ДНР вынесли приговор двум военным ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной Республики (ДНР) вынес приговор командиру роты огневой поддержки Сергею Бензе и старшему стрелку Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яну Данилову за расправу над мирными жителями Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокураторе России.

Бенза приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, а Данилов — к 24 годам колонии строгого режима.

По данным ведомства, весной 2022 года личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты, в том числе Бенза, Данилов и Иван Таран, находились на боевых позициях в жилых домах Мариуполя, уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России. Так Данилов и Таран ворвались в дом, где собирались остановиться, и в одной из квартир заметили двух местных жителей. Они доложили об этом своему командиру Бензе. Он приказал расправиться с гражданскими. Военные выстрелили в мужчину и женщину и решили, что они не выжили. Но пострадавшей все-таки удалось спастись, и позже она покинула место происшествия.

Ранее сообщалось, что Таран и Данилов также обнаружили невооруженную мать с сыном и выстрелили им обоим в голову из огнестрельного оружия, а после расправились еще с двумя мирными жителями, проезжавшими мимо них на велосипедах.

В ноябре Таран получил пожизненный срок.

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      Екатерина Кашурникова
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