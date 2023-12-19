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09:48, 19 декабря 2023Силовые структуры

Экс-директора российского оборонного завода осудили из-за «мертвых душ»

Суд приговорил экс-директора НЗИВ Исмайлова к 4 годам за ущерб на 155 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд приговорил бывшего директора «Новосибирского завода искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Исмайлова к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима за ущерб организации на сумму более чем 155 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 160 («Растрата»), 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Его освободили в зале суда за поглощение наказания нахождением в СИЗО. Сумму ущерба с него взыскали.

По версии следствия, Исмайлов устраивал на завод «мертвых душ», которые свои обязанности не выполняли, но получали зарплату. При этом за них НЗИВ отчислял налоги и делал страховые взносы во внебюджетные фонды. Осужденный также оформлял и оплачивал из бюджета завода фиктивные договоры на оказание услуг. Своими действиями он нанес организации ущерб, который оценивается в более чем 155 миллионов рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину за получение взяток. С февраля 2018-го по апрель 2019 года она получила от Измайлова чемодан бренда Louis Vuitton, поездки в Турцию для ее семьи и три миллиона рублей на покупку персидского ковра.

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