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18:31, 19 декабря 2023Бывший СССР

Эстония предоставит Украине финансовую помощь на восстановление энергетики

Эстония выделит Украине 350 тысяч евро на восстановление энергетики и гумпомощь

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Эстонии выделят Украине 350 тысяч евро на восстановление ее энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского МИД.

Отмечается, что 50 тысяч евро поступят в Фонд энергетической поддержки для восстановления инфраструктуры Украины, а 300 тысяч евро будут направлены на гумпомощь.

Ранее сообщалось, что акционеры Европейского банка реконструкции и развития решили увеличить уставной капитал на четыре миллиарда евро, чтобы удвоить ежегодную финансовую помощь Украине, доведя ее объем до трех миллиардов евро.

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