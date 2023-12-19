Эстония предоставит Украине финансовую помощь на восстановление энергетики

Эстония выделит Украине 350 тысяч евро на восстановление энергетики и гумпомощь

Власти Эстонии выделят Украине 350 тысяч евро на восстановление ее энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского МИД.

Отмечается, что 50 тысяч евро поступят в Фонд энергетической поддержки для восстановления инфраструктуры Украины, а 300 тысяч евро будут направлены на гумпомощь.

Ранее сообщалось, что акционеры Европейского банка реконструкции и развития решили увеличить уставной капитал на четыре миллиарда евро, чтобы удвоить ежегодную финансовую помощь Украине, доведя ее объем до трех миллиардов евро.