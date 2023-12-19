Европейский банк решил удвоить ежегодную финансовую помощь Украине

FT: ЕБРР удвоит ежегодную финансовую помощь Украине до 3 миллиардов евро

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) решили увеличить уставной капитал на четыре миллиарда евро, чтобы иметь возможность удвоить ежегодную финансовую помощь Украине и довести ее до трех миллиардов евро. Таким образом они хотят простимулировать планы по экономическому возрождению страны. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Financial Times (FT).

«Это критическое время для Украины (...) Увеличение нашего капитала, широко поддерживаемое нашими акционерами, является признаком того, что эта поддержка не поколеблется», — сказала президент организации Одиль Рено-Бассо.

По информации издания, ЕБРР — крупнейший институциональный кредитор корпоративного сектора Украины. С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года данная международная финансовая организация выдала Киеву кредитов почти на 3,7 миллиарда евро. Большая часть этих средств была выделена на экстренное финансирование, чтобы поддержать критически важную инфраструктуру страны, включая энергетическую сеть.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина получит от ЕБРР 300 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры. По его словам, половину из этих средств планируется направить на приобретение необходимого для ремонта оборудования. Оставшуюся же часть — использовать «для выполнения финансовых обязательств "Укрэнерго" и поддержания стабильной работы рынка электроэнергии».