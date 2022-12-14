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08:22, 14 декабря 2022Бывший СССР

Европейский банк отправит Украине 300 миллионов евро на ремонт инфраструктуры

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Киев получит 300 миллионов евро от ЕБРР на ремонт энергосетей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 300 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.

В социальных сетях Кудрицкий поделился, что глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Париже, а также он сам в онлайн-формате в Киеве подписали необходимые документы. Они «позволят привлечь 300 миллионов евро для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности нашей компании».

В «Укрэнерго» планируют направить половину из этих средств на приобретение необходимого для ремонта оборудования. Оставшуюся же часть использовать «для выполнения финансовых обязательств "Укрэнерго" и поддержания стабильной работы рынка электроэнергии».

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский в беседе с главой США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры страны. Для защиты еще работающих энергообъектов украинский лидер попросил своего коллегу усилить противовоздушную оборону страны.

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Василий Мека
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