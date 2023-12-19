Эстонская оппозиция вновь призвала к отставке премьера

В Эстонии центристы передали в парламент петицию об отставке премьера Каллас

Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с призывом к отставке премьер-министра республики Каи Каллас. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Инициированное партией обращение к парламенту подписали порядка 30 тысяч жителей страны. По словам Кылварта, это «ярко отражает растущее недовольство в обществе».

«Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министр озабочена лишь повышением налогов», — заявил он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис высказывал мнение, что отставка Каллас позволила бы решить политический кризис в республике. При этом он обратил внимание на то, что подобную меру поддерживают не только оппозиционные силы. До этого оппозиция призывала Каллас уйти в отставку после скандала с ее супругом Арво Халликом, фирма которого вела бизнес с Россией.