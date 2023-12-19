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19:12, 19 декабря 2023Наука и техника

Объяснена загадочная эпидемия ожирения

Science Advanced: эпидемию ожирения объяснили психосоциальными проблемами

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Ученые предложили объяснение загадочной эпидемии ожирения, которая началась еще в 30-е годы XX века. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Advanced, причиной может быть негативное влияние социальных факторов на психику человека, а не переедание само по себе.

По мнению почетного профессора Торкильда Соренсена из Университета Копенгагена, люди эволюционно приспособлены к тому, чтобы сотрудничать для того, чтобы получать пищу. Если же социальное взаимодействие затруднено, то это вызывает страх голода и приводит к тому, что организм в качестве защиты будет накапливать лишний жир.

Таким образом, существует тесная связь между ожирением и социальным окружением, опосредованная взаимодействием мозга и жировой ткани. Различные социальные проблемы преобразуются в психические проблемы, которые запускают защитные механизмы. В пользу этого свидетельствуют результаты некоторых исследований, которые показывают, что организм людей склонен откладывать лишний жир в отсутствие уверенности в том, что пищи будет достаточно.

Соренсен отмечает, что люди с ожирением набирают еще больший вес, реагируя на негативное к ним отношение. Предрассудки, стигматизация и сопутствующая дискриминация в отношении ожирения способствуют усугублению кризиса.

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      Александр Еникеев
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