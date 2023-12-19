Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 19 декабря 2023Наука и техника

Обнаружено усиление лесных пожаров

Geophysical Research Letters: лесные пожары усилились и стали более частыми
СюжетЛесные пожары:

Фото: Unsplash

Ученые Университета Флориды обнаружили увеличение числа лесных пожаров и их усиление на большей территории Северной Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Команда использовала данные из федеральной базы тяжести пожаров за период с 1984 по 2020 год, чтобы количественно оценить характеристики крупных лесных пожаров, затрагивающих площадь более 200 гектаров. Кроме того, учитывался регион, площадь выгоревших земель и сезонные факторы.

Специалисты обнаружили увеличение размеров, частоты возникновения и числа крупных лесных пожаров, а также площади затронутых земель, в южной и восточной части экологического региона, называемого восточными смешанными лесами. Напротив, в северных регионах количество крупных лесных пожаров сократилось.

Это отражает глобальную картину, поскольку во многих густонаселенных регионах Земли лесные пожары также учащаются. Это не всегда связано с непосредственной деятельностью человека, но также с усилением гроз из-за изменения климата.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

      Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи россиянина задержали

      Задержан участвовавший в нападении на дагестанский район член банды Басаева

      В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

      Джейсон Момоа рассказал о диете перед съемками «Аквамена 2»

      В Москве расширили программу помощи семьям пациентов детских больниц

      Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки БПЛА

      Подростки завели 13-летнего россиянина за гаражи и заставили целовать их обувь

      В Японии назвали несправедливой позицию России по Курильским островам

      Россиянка обвинила отца в домогательствах и инцесте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости