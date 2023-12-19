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09:19, 19 декабря 2023Мир

Глава Пентагона заявил об отказе диктовать Израилю сроки боевых действий

Глава Пентагона Остин: США не будут диктовать Израилю сроки боевых действий

Фото: Violeta Santos / Reuters

США не будут диктовать Израилю сроки боевых действий против исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с израильским коллегой Йоавом Галлантом, передает агентство Bloomberg.

«Это операция Израиля, и я здесь не для того, чтобы диктовать сроки или условия. Наша поддержка права Израиля на самооборону является железной. Однако защита палестинского гражданского населения является моральным долгом и стратегическим императивом», — отметил глава оборонного ведомства.

Издание отмечает, что слова Остина по отношению к Израилю стали мягче в сравнении с предыдущими заявлениями президента США Джо Байдена и своими собственными в начале декабря. В частности, глава Пентагона предупреждал израильскую сторону, что своими действиями она «заменит тактическую победу стратегическим поражением».

Ранее Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил израильскую сторону о рисках поражения в секторе Газа. По его мнению, Израилю следует создать гуманитарные коридоры и обеспечить безопасность гражданским лицам.

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      Максим Габриелян
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