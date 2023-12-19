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17:53, 19 декабря 2023Силовые структуры

Главбух российского отдела полиции сама начисляла себе зарплату и попалась

В Башкирии главбуха полиции обвинили в краже 18 млн руб. через выплату зарплаты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Главного бухгалтера отдела полиции Салаватского района Башкирии подозревают в краже 18 миллионов рублей, которые она могла выплачивать себе в качестве зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash

По предварительным данным, подозреваемая прибавляла к своему окладу крупные суммы денег, а затем подписывала расчет электронным ключом начальника отдела. Всего, по данным канала, женщина успела украсть 18 миллионов рублей, которые потратила на закрытие кредитов, покупку квартиры и машины.

По адресу ее жительства силовики провели обыски. Сейчас на имущество главбуха наложен арест до выяснения всех обстоятельств.

Ранее экс-главбуха частного детского дома в Красноярске обвинили в хищении более 41 миллиона рублей у учреждения.

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      Олеся Мицкевич
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