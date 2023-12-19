Глыба льда в Петербурге рухнула на коляску с ребенком

В Петербурге глыба льда рухнула с крыши и придавила коляску с ребенком

Глыба льда рухнула с крыши на коляску с двухлетним ребенком внутри в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел во вторник, 19 декабря, около 8 часов утра рядом с домом номер 37 корпус один по Новочеркасскому проспекту. Коляску придавило от сильного удара. Мать ребенка начала кричать и попросила прохожих вызвать скорую помощь. Медики прибыли и увезли малыша в больницу. Состояние пострадавшего оценивают как среднетяжелое.

Ранее глыба льда рухнула в подмосковном городе Химки. Инцидент произошел на проспекте Мельникова. От сильного падения сломалась скамейка у подъезда дома. В момент обрушения на деревянной конструкции никто не сидел. Никто из жителей дома и проходящих мимо людей не пострадал.