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12:53, 19 декабря 2023Среда обитания

Глыба льда в Петербурге рухнула на коляску с ребенком

В Петербурге глыба льда рухнула с крыши и придавила коляску с ребенком

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глыба льда рухнула с крыши на коляску с двухлетним ребенком внутри в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел во вторник, 19 декабря, около 8 часов утра рядом с домом номер 37 корпус один по Новочеркасскому проспекту. Коляску придавило от сильного удара. Мать ребенка начала кричать и попросила прохожих вызвать скорую помощь. Медики прибыли и увезли малыша в больницу. Состояние пострадавшего оценивают как среднетяжелое.

Ранее глыба льда рухнула в подмосковном городе Химки. Инцидент произошел на проспекте Мельникова. От сильного падения сломалась скамейка у подъезда дома. В момент обрушения на деревянной конструкции никто не сидел. Никто из жителей дома и проходящих мимо людей не пострадал.

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      Нина Ташевская
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