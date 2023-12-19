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23:02, 19 декабря 2023Мир

В США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей

Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

США по-прежнему готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий. В частности, к обсуждению денуклеаризации полуострова, но Пхеньян не принял это предложение, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы уже ранее говорили, что мы были готовы сесть (за стол переговоров) с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы начать говорить о денуклеаризации полуострова», — отметил он.

При этом, по его словам, Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять предложение».

В конце ноября сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чен заявила, что КНДР никогда не сядет за стол переговоров с Соединенными Штатами и не будет возобновлять диалог со страной.

По ее словам, суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать это с Вашингтоном.

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      Марина Совина
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