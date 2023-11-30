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10:53, 30 ноября 2023Мир

В КНДР заявили об отказе возобновлять диалог с США

Зам ЦК ТПК Ким: Пхеньян никогда не сядет за стол переговоров с Вашингтоном
Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон. Фото: Jorge Silva / Reuters

КНДР никогда не сядет за стол переговоров с США и не будет возобновлять диалог со страной. Об этом заявила сестра лидера Северной Корее Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чен, сообщает «Интерфакс».

По словам зама ЦК ТПК, суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, и поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать это с Вашингтоном. Она отметила, что Северная Корея продолжит политику как государство-член ООН без каких-либо ограничений, в то время как США будут подрывать глобальный мир и безопасность.

Ким Ё Чен обвинила США в «бандитском» требовании созвать заседание СБ ООН, касающееся запуска Пхеньяном разведывательного спутника, что «является доказательством того, что некоторые государства-члены ООН отрицают суверенные права Севера».

Ранее северокорейский разведывательный спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона. Спутник-шпион был разработан для наблюдения за передвижениями военных США и Южной Кореи.

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      Дарья Балацкая
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